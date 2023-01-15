The Washington Post: Возвращение Крыма Украиной лучше отложить

И в Вашингтоне, и в Киеве считают, что вернуть Крым силой вряд ли получится, пишет международный обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Масштабная кампания по захвату Крымского полуострова нереалистична, так считают многие официальные лица в США и Украине. Отчасти потому, что Путин намекал, что наступление на Крым может стать спусковым крючком для ядерной эскалации», - отмечает Игнатиус.

По мнению журналиста, администрация Байдена согласна с украинцами в том, что Крым должен быть возвращен, но в ближайшей перспективе для Украины важнее, чтобы он хотя бы перестал быть базой для новых нападений на нее.

«Одна из формул, которая представляется мне интересной - это демилитаризованный статус с отложенным вопросом о политическом контроле. Украинские официальные лица в прошлом году говорили мне, что обсуждали такую возможность с администрацией США», - пишет обозреватель The Washington Post.