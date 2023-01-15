Акцию с сожжением Корана оплатил бывший работник Russia Today

На вопрос о его связях с RT и Россией Фрик отметил, что с 2014 года не работает с каналом, с того же времени не поддерживает позицию России.

Акцию с сожжением Корана в Стокгольме помог провести журналист и бывший стрингер телеканала Russia Today Чанг Фрик. Об этом пишет The Insider. В беседе с изданием Фрик подтвердил, что оплатил разрешение на проведение акции, но заявил, что не просил никого сжигать религиозные книги.

По словам Фрика, акция не была направлена против исламского мира, а была связана с поддержкой террористической Рабочей партии Курдистана. Журналист утверждает, что правительство Швеции должно поддержать курдов и показать, что не боится Турции.

Ранее шведское издание SVT сообщило, что Чанг Фрик оплатил заявку на проведение акции (320 крон) и гарантировал покрытие всех связанных с ней расходов. Сам Фрик сначала говорил, что оплатил акцию Палудана, но утверждал, что договаривался о переводе денег через сотрудника шведского националистического сайта Exakt24. В Exakt24, в свою очередь, заявили, что именно Фрик «попросил свести его с кем-то, кто может сжечь Коран», пишет The Insider.

В 2014 году Чанг Фрик говорил, что сотрудничает с телеканалом Russia Today, но позже отмечал, что просто продавал свои новостные ролики российскому пропагандистскому телеканалу, напоминает издание. Он несколько раз прилетал в Москву, становился героем репортажей российских пропагандистских медиа. Фрик отрицал, что координирует свою работу с Москвой, но соглашался, что «между Россией и некоторыми шведскими правыми СМИ существует небольшой сговор». Об этом говорилось и в расследовании о российской помощи ультраправой партии «Шведские демократы» на парламентских выборах в 2018 году, которое опубликовала газета The New York Times.

21 января лидер датской ультраправой партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан у турецкого посольства в Стокгольме произнес речь, осуждающую ислам, а затем сжег Коран. Эта акция вызвала недовольство в исламском мире и обострила отношения между Швецией и Турцией.