В ситуации, которая сложилась после нападения России на Украину, нет места старому понятию нейтралитета, и странам, которые называют себя нейтральными, придется пересмотреть свою политику. Так считает международный обозреватель британской газеты Times Роджер Бойс.

"Восприятие Западом длящегося 11 месяцев конфликта в Украине проделало путь от взглядов на него как на неприятное региональное столкновение, которое, может быть, удастся завершить классическим и сомнительным соглашением "земля за мир", до понимания, что это цивилизационный конфликт, который основательно изменит мировой порядок", - пишет Бойс, которого цитирует BBC&.

"Становится все более очевидным, что в Европе, которой с востока постоянно угрожает война, нет будущего для нейтралитета", - продолжает Бойс, напоминая, что такие страны, как Швейцария, Австрия, Ирландия, Мальта, тратят на военные нужды десятые доли процента своих ВВП.

"...Если России будет позволено менять границы силой, никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности", - указывает обозреватель.

Бойс считает, что "развязанная Россией война касается стольких фундаментальных вопросов о том, как дальше жить Европе, как защищать свои ценности и каковы тут геополитические ограничения, что даже малые национальные государства больше не могут прятаться под одеяло", - продолжает Бойс.