Взрыв в жилом доме на Апшероне

Сегодня утром на горячую линию «112» МЧС поступила информация о взрыве в индивидуальном жилом доме в селе Горядиль Апшеронского района.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.

Оценив ситуацию на месте, сотрудники министерства пришли к выводу, что взрыв, вероятно, произошел в результате утечки газа на кухне первого этажа двухэтажной вспомогательной постройки во дворе частного жилого дома.

Взрывом выбило дверь и окна, разрушило потолок, от взрывной волны пострадал и находящийся рядом двухэтажный жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.