Госдеп о нормализации азербайджано-армянских отношений

США продолжают вести прямые переговоры с Арменией и Азербайджаном, делают это на двусторонней основе посредством многосторонних институтов. Вашингтон намерен сделать все возможное для решения сложных вопросов. Об этом сказал спикер Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя телефонные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон надеется на прямой диалог между сторонами для урегулирования вопросов, которые уже долгое время вызывают разногласия между Азербайджаном и Арменией, а также достижения прочного мира.

По его словам, у Вашингтона есть хорошее представление о состоянии переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Спикер Госдепа США также отметил необходимость разрешения ситуации вокруг Лачинской дороги.