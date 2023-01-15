В Офисе Зеленского прогнозируют удары по Москве и Петербургу

Внутренняя эскалация войны в России неизбежна. Будут наноситься различные удары по разным целям. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводят украинские СМИ.

Подоляк указал, что Украина не наносит удары по России, но эскалация войны внутри РФ будет неизбежной. Под удар попадут такие города, как Москва и Санкт-Петербург.

"...Логика и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежна. В том числе ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д. Все будет подвержено эскалации войны – но это уже внутренняя проблема Российской Федерации", — заявил Подоляк.

По его словам, российское руководство начало войну, которую не может выиграть. Теперь оно хочет убедить россиян в том, что РФ проигрывает из-за того, что против нее воюет весь мир. Кроме того, в Кремле понимают, что Украина не пойдет на уступки. "Вывод российских войск – это единственный способ сесть и о чем-то начать разговаривать", — заявил советник главы ОП Украины.