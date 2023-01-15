Лидер батальона «Туран» рассказал о награде Кадырова за свою голову

Командир тюркского батальона «Туран» рассказал подробности о своем подразделении. «Сейчас в батальоне «Туран» около 600 человек, представляющие 6 разных национальностей. Прежде всего, нас объединяет ненависть к кремлевской власти, во-вторых - речь. Мы понимаем друг друга без переводчиков. Будь то кыргыз, азербайджанец, турок, уйгур, татарин или казах. Наши бойцы занимают позиции по самым горячим направлениям - Херсон, Бахмут, Запорожье. Также выполняют много диверсионных задач на территории врага. Для нас тот, кто защищает интересы Кремля, берет оружие в руки и идет убивать украинцев, автоматически отказывается от своей религии. То есть на поле боя для нас нет никаких мусульман, для нас они такие же «чмобики», как и все представители русской армии. У меня большая аудитория в соцсетях, и я начал делиться информацией о том, что действительно происходит в Украине и какие нечеловеческие поступки совершают здесь русские. Я грубо обратился к Кадырову в Instagram, в ответ на что он назначил $50 тыс. за мою голову. А когда я возглавил «Туран», эта сумма выросла до $500 тыс. В РФ меня фактически ждет смертная казнь, в Кыргызстане - пожизненное лишение свободы. Спецслужбы все еще допрашивают моих друзей, просят уговорить меня сдаться. Но я решил идти до конца», - сообщил Кудабек.