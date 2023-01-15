Всемирная организация здравоохранения сообщает, что пять миллиардов человек в мире не защищены от воздействия вредных трансжиров (трансизомеры жирных кислот – ред.), которое приводит к резкому увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременным смертям. Азербайджан входит в число девяти наиболее «опасных» стран, в которых вообще не предпринимаются меры против употребления трансжиров.

Трансжиры относятся к группе ненасыщенных жиров, которые существуют в организме животных (они составляют лишь небольшую часть от общего показателя и не представляют серьезной опасности для здоровья людей), а также производятся промышленным способом. Именно искусственные трансжиры, а также продукты, в которых они используются, представляют наибольшую опасность. В основном речь идет о полуфабрикатах, мучных изделиях и кулинарных маслах растительного происхождения.