ВОЗ бьет тревогу: трансжиры убивают людей в Азербайджане главное на этот час
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что пять миллиардов человек в мире не защищены от воздействия вредных трансжиров (трансизомеры жирных кислот – ред.), которое приводит к резкому увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременным смертям. Азербайджан входит в число девяти наиболее «опасных» стран, в которых вообще не предпринимаются меры против употребления трансжиров.
Трансжиры относятся к группе ненасыщенных жиров, которые существуют в организме животных (они составляют лишь небольшую часть от общего показателя и не представляют серьезной опасности для здоровья людей), а также производятся промышленным способом. Именно искусственные трансжиры, а также продукты, в которых они используются, представляют наибольшую опасность. В основном речь идет о полуфабрикатах, мучных изделиях и кулинарных маслах растительного происхождения.
И хотя согласно отчету ВОЗ, сорок три государства в мире уже внедрили высокоэффективные меры по борьбе с трансжирами, освободив от этой угрозы 2,8 миллиарда человек, трансжиры по-прежнему представляют опасность для мировой системы здравоохранения.
Организация сообщает, что вызванные ими сердечно-сосудистые заболевания вызывают в мире ежегодно до полумиллиона скоропостижных смертей.
В отчет включено мнение главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который утверждает, что трансжиры наносят колоссальный ущерб мировой системе здравоохранения, вследствие чего отказ от них будет экономически выгодным.
Согласно отчету, в девяти из шестнадцати стран с наибольшим количеством смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных непосредственно трансжирами, борьба с этой угрозой практически не ведется. Среди них Австралия, Азербайджан, Бутан, Эквадор, Египет, Иран, Непал и Южная Корея.