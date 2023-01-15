Застрелился солдат азербайджанской армии

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 24 января 2023 года военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны солдат Салахов Акрам Асим оглу покончил жизнь самоубийством, застрелившись из огнестрельного оружия.

На основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, имеющие значение для дела, получили разъяснения и совершили другие действия.