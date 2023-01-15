Больше, чем сообщало Минобороны: установлены имена 92 убитых в Макеевке россиян

Установлены имена 92 российских военных, погибших при ударе ВС Украины по ПТУ в городе Макеевка в ночь на 1 января 2023 года. Это больше, чем заявляло Минобороны России: там официально сообщали о 89 погибших. Эти цифры приводит BBC на основе открытых источников.

Издание отмечает, что данные не могут отражать реального уровня потерь, так как учитывают только тех погибших, чьи фамилия, имя, а также дата и место гибели известны. При составлении списка погибших в Макеевке журналисты изучали в том числе публикации местных чиновников, СМИ и учебных заведений, а также посты родственников в соцсетях. Отмечается, что семьи 16 военнослужащих, находившихся в Макеевке, не могут найти их, так как их нет ни в списке погибших, ни среди выживших.

Официальные данные Минобороны РФ о погибших отличаются от данных BBC. В начале января в оборонном ведомстве признали, что в результате ракетного удара по ПТУ погибли 63 военных. Затем заявили о 89 погибших российских военных.