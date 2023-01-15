Выставка «Новый взгляд на культурное наследие» при поддержке Kapital Bank

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Накануне в Национальном музее ковра при сотрудничестве Azərxalça, AFFFAIR и Азербайджанского национального музея ковра открылась выставка ковров «Новый взгляд на культурное наследие». Выставка, организованная в партнерстве с PASHA Holding, Kapital Bank и PASHA Bank, будет проходить до 10 февраля. В церемонии открытия приняли участие общественные и политические деятели, представители искусства и известные ковровщики.

На выставке будет представлена серия ковров основателя бренда AFFFAIR, всемирно известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, хранящихся в Азербайджанском национальном музее ковра и Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Каждый из 5 образцов ковров, вошедших в коллекцию, был выпущен ограниченным тиражом в 25 экземпляров. Один экземпляр каждого из этих современных образцов ковров был передан в дар коллекции Азербайджанского национального музея ковров с целью сохранения, модернизации и передачи культурного наследия будущим поколениям.