Джавад Шабири, автор haqqin.az 11:48

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин 22-23 января посетил Иран с официальным визитом. В ходе поездки он встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и спикером Меджлиса Мохаммадом Галибафом. По сложившейся с начала российского вторжения в Украину традиции российский и иранский официоз пишет о подобных контактах и визитах исключительно комплиментарно. Что ни встреча – то «историческая», что ни переговоры – то судьбоносные. Причем для всего остального мира. Иначе нельзя – цензура не пропустит.

Вот и нынешний визит Вячеслава Володина был расписан всеми яркими красками. С российской стороны говорилось о том, что Москва и Тегеран «успешно противостоят международной экспансии США и блоку НАТО», хотя что под этим подразумевается – не уточнялось. Иранская же сторона подчеркивала необходимость «углубить отношения для противодействия санкциям США». И, конечно, много и со смаком говорилось о грядущих перспективах двустороннего сотрудничества, о масштабных инфраструктурных проектах, о сотрудничестве в биржевых операциях и, разумеется, о необходимости развития транспортного коридора «Север - Юг». Впрочем, все эти разговоры и совместные мечтания так и не доходили до конкретных дат и цифр. «В ближайшее время» «нужно ускорить подготовку совместных проектов», «нужно сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения о сближении Москвы и Тегерана, достигнутые на высшем уровне». В ирано-российских отношениях, декларативно «стремительно развивающихся» с 24 февраля, такая неконкретность стала уже традицией.

Из сколько-нибудь конкретных договоренностей в ходе визита Володина можно упомянуть только соглашение о выплате иранцами солидного долга за российскую сельскохозяйственную продукцию, которая копится с 2021 года. Правда, как конкретно Тегеран будет ее гасить – то ли деньгами, то ли товарами, то ли продукцией военного назначения – стороны предпочли не говорить. Иранцы в очередной раз поклялись, что обязательно погасят – россияне сделали вид, что поверили. Но даже из неконкретных и расплывчатых заявлений порою можно сделать интересные выводы. Вот Володин сказал, что «нужно сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения о сближении Москвы и Тегерана, достигнутые на высшем уровне». И сразу вопрос: а почему это не сделано до сих пор? Российская Государственная Дума, именуемая скептиками не иначе как «взбесившийся принтер», по указу Кремля способна за один день принимать нужный законопроект, да еще и сразу в трех чтениях. Так что ее тормозит в данном вопросе?