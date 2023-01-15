Тегеран и Москва любят друг друга без обязательств по горячим следам
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин 22-23 января посетил Иран с официальным визитом. В ходе поездки он встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и спикером Меджлиса Мохаммадом Галибафом.
По сложившейся с начала российского вторжения в Украину традиции российский и иранский официоз пишет о подобных контактах и визитах исключительно комплиментарно. Что ни встреча – то «историческая», что ни переговоры – то судьбоносные. Причем для всего остального мира. Иначе нельзя – цензура не пропустит.
Вот и нынешний визит Вячеслава Володина был расписан всеми яркими красками. С российской стороны говорилось о том, что Москва и Тегеран «успешно противостоят международной экспансии США и блоку НАТО», хотя что под этим подразумевается – не уточнялось. Иранская же сторона подчеркивала необходимость «углубить отношения для противодействия санкциям США».
И, конечно, много и со смаком говорилось о грядущих перспективах двустороннего сотрудничества, о масштабных инфраструктурных проектах, о сотрудничестве в биржевых операциях и, разумеется, о необходимости развития транспортного коридора «Север - Юг».
Впрочем, все эти разговоры и совместные мечтания так и не доходили до конкретных дат и цифр. «В ближайшее время» «нужно ускорить подготовку совместных проектов», «нужно сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения о сближении Москвы и Тегерана, достигнутые на высшем уровне». В ирано-российских отношениях, декларативно «стремительно развивающихся» с 24 февраля, такая неконкретность стала уже традицией.
Из сколько-нибудь конкретных договоренностей в ходе визита Володина можно упомянуть только соглашение о выплате иранцами солидного долга за российскую сельскохозяйственную продукцию, которая копится с 2021 года. Правда, как конкретно Тегеран будет ее гасить – то ли деньгами, то ли товарами, то ли продукцией военного назначения – стороны предпочли не говорить. Иранцы в очередной раз поклялись, что обязательно погасят – россияне сделали вид, что поверили.
Но даже из неконкретных и расплывчатых заявлений порою можно сделать интересные выводы. Вот Володин сказал, что «нужно сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения о сближении Москвы и Тегерана, достигнутые на высшем уровне». И сразу вопрос: а почему это не сделано до сих пор?
Российская Государственная Дума, именуемая скептиками не иначе как «взбесившийся принтер», по указу Кремля способна за один день принимать нужный законопроект, да еще и сразу в трех чтениях. Так что ее тормозит в данном вопросе?
Галибаф заявил, что «Иран и Россия должны ускорить реализацию соглашения о стратегическом сотрудничестве». На подготовку аналогичного документа с Китаем, кстати, более сложного и многопланового, у Тегерана ушло девять месяцев. У России и Ирана пошел уже второй год, поскольку первое рабочее обсуждение этой темы началось еще в ноябре 2021 года. Видимо, рассуждать о необходимости многополярного мира гораздо проще, чем закладывать под эти рассуждения правовую базу в виде конкретных двусторонних соглашений.
Судя по всему, опасность российско-иранского стратегического союза в значительной степени преувеличена по той причине, что этот союз между Москвой и Тегераном в полноценной форме невозможен. Производство за российские деньги иранских «Шахедов» - да. Поставка Ирану авиационной и вертолетной техники – вполне. Какие-то ограниченные экономические проекты – почему бы и нет.
Но не более того. Поскольку и Москва, и Тегеран категорически не доверяют друг другу, отчетливо понимая, что сменись международная конъюнктура, и один из партнеров тут же уйдет «налево». Причем с чистой совестью и безо всяких душевных терзаний. А в таком случае зачем обременять себя юридическими договорами? Лучше уж любить друг друга безо всяких обязательств. Сохраняя текущее «стратегическое партнерство» в режиме долгостроя.