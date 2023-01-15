Консультативный совет Южного газового коридора соберется в Баку
Очередное заседание Консультативного совета (КС) по проекту «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится в Баку 3 февраля, сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.
В заседании планируется участие представителей стран и компанией, вовлеченных в реализацию проекта «ЮГК» и ряда международных организаций.
Проект «ЮГК» направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергобезопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.