Собеседник CNN отметил, что речь идет о машинах на гусеницах, которые предназначены для ремонта танков в полевых условиях и вывоза их с поля боя для техобслуживания. Какие именно машины и сколько получит Киев, в сообщении канала не говорится.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Власти США намерены передать Украине не только танки M1 Abrams, но и небольшое количество бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества M1 Abrams. Как отмечает издание, этот шаг Вашингтона станет частью договоренности с ФРГ, которая предусматривает выделение Киеву небольшого числа германских танков Leopard 2, а также согласие Берлина на поставку танков германского производства Польшей и другими странами.

Вслед за The Wall Street Journal газета Politico сообщила, что США могут направить Украине в качестве военной помощи по меньшей мере 30 танков Abrams. Военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов.

Президент США Джо Байден может объявить о таком решении уже в среду.