Иранские летчики начали летать на российских истребителях
По данным турецких источников, летчики ВВС Ирана приступили к тренировкам на истребителях Су-35.
Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахрияр Хейдари сообщил, что Иран приобрел у России истребители Су-35, поставки самолетов ожидаются весной.
О планируемой поставке Ирану российских самолетов Су-35 в декабре 2022 года сообщил израильский телеканал i24news со ссылкой на западные источники. По данным канала, по-видимому, речь идет о поставке 24 истребителей Су-35, первоначально произведенных российской стороной для Египта в рамках сделки, которая была сорвана США.