Кабмин Германии подтвердил отправку Украине Leopard 2
Кабинет Министров ФРГ подтвердил, что направит Украине танки Leopard 2 и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.
Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
«Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2, - сказал он. - Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из собственных запасов отправить Leopard 2 Украине».
На первом этапе Германия предоставит Украине роту из 14 танков Leopard-2-AG из запасов Бундесвера. Военная помощь Германии предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания танков Leopard 2, отметили в Кабмине.
Накануне о решении канцлера Олафа Шольца направить Киеву танки, сообщал журнал Der Spiegel.