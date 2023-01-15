Россия отрепетировала удар по США гиперзвуковой ядерной ракетой

Российское Минобороны провело испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» в Атлантическом океане на расстоянии, близком к нужному, чтобы достичь побережья США.

Условный, электронный пуск «Циркона» осуществил фрегат «Адмирал Горшков», который заступил на боевую службу 4 января с личного «благословения» президента Владимира Путина.

Направлявшийся к берегам ЮАР на совместные с Китаем учения «Адмирал Горшков» неожиданно изменил курс и двинулся в западную часть Атлантики. По данным Itamilradar, накануне корабль находился на расстоянии 2,2 тысячи километров от американского побережья. Это всего на 200 км меньше предельной дальности «Циркона», которая оценивается в 2 тысячи км.

Электронный пуск ракеты состоялся на дальность «более 900 км», и все ее характеристики были «подтверждены», заявили в Минобороны. Морская цель «имитировала» корабль условного противника, добавили в ведомстве.

Помимо конвенциональных боеголовок, «Цирконы» могут быть оснащены и ядерной боевой частью, писал ранее The Barents Observer. Ракеты были задействованы в учениях ядерной триады «Гром-2022», которые проходили в феврале прошлого года.

«Адмирал Горшков» может наносить удары «Цирконами» по любым объектам и в море, и на суше, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны. При этом скорость ракет, которая, по российским данным, в 8 раз превышает скорость звука, позволяет «гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО», утверждают военные.