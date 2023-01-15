Захарова: США втягивают Европу в большую войну

«Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет. Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним - наличием печатного станка и чернил», - отметила она.

Европейцы не понимают, что США втягивают их в большую войну для поддержания роста американской экономики.

По ее словам, «Европе необходимо срочно очнуться от своего летаргического сна и вспомнить, наконец, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США».

«Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana. Может, настало время в третий раз не наступать на одни и те же грабли?» - написала Захарова.