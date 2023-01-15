Названа дата прибытия посла Азербайджана в Израиль

Первый посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов прибудет в Тель-Авив в феврале, сообщает Jewish News Syndicate.

Тем самым Азербайджан станет первой мусульманской шиитской страной, открывшей посольство в Израиле. Он начнет работу в торговом представительстве Азербайджана в Тель-Авиве, которое открылось в июле 2021 года.

«Это знаменательное событие происходит на фоне растущих отношений между Израилем и Азербайджаном, а также эскалации напряженности и угроз со стороны Ирана в отношении обеих стран. Более 10 лет назад бывший глава МИД Израиля Либерман сказал: «Азербайджан для Израиля важнее, чем Франция», - подчеркнули в статье.