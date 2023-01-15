Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:09

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на слушаниях в комитете по международным отношениям Европарламента в Брюсселе, состоявшихся накануне, описал свое видение ситуации на дороге Лачин - Ханкенди, а также озвучил некоторые выдвинутые Ереваном и отвергнутые Баку предложения касательно мирного соглашения с Азербайджаном. По его словам, Азербайджан не принял «большую часть принципиальных предложений», выдвинутых армянской стороной. Они включают уточнение параметров делимитации госграницы, отвод от нее войск, создание демилитаризованной зоны для предотвращения возможной эскалации в будущем, разработку механизмов доверия и безопасности, а также создание института гарантов мирного договора.

Выступление Мирзояна показывает, что Ереван существенным образом отходит от договоренностей, достигнутых в рамках брюссельского и вашингтонского форматов. В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Давосе, сообщил о тупике в проводимых переговорах и отметил, что 2023 год станет для Армении «последним шансом» на достижение мира. Как известно, в начале прошлого года Азербайджан представил Армении пять основных принципов достижения мира в соответствии с нормами международного права. Официальный Ереван тогда заявил о своем согласии с этими базовыми принципами, и это дало основания предположить, что для достижения мира не осталось серьезных препятствий. Но когда Азербайджан подготовил и представил текст мирного соглашения, составленный на основе вышеупомянутых принципов, армянская сторона начала выдвигать различные условия и, наконец, в декабре прошлого года заявила, что составила свой собственный вариант и готова подписать его немедленно. Официальный Баку назвал это манипуляцией мирным вопросом и заявил, что армянская сторона неискренна в своем стремлении к миру. Между тем Баку отверг предложения, выдвинутые Арменией, по веским причинам. В частности, отвод войск от границы и создание демилитаризованной зоны — идея далекая от реальности, и азербайджанская сторона не стала бы даже обсуждать такое предложение, потому что Азербайджан – победившая в войне страна.

Кроме того, после Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил сотни километров государственной границы с Арменией, которую не мог контролировать более 30 лет, и укрепился на всех стратегически важных высотах. С этой целью были построены тысячи километров дорог снабжения, новые казармы, налажена надежная система обороны. Из предложения армянской стороны следует, что Азербайджан должен демонтировать оборонительную систему, созданную вдоль границы за последние два года. А что именно означают меры доверия и механизмы безопасности? Ведь для создания подобных механизмов воюющие государства должны сначала подписать мирное соглашение. То есть меры доверия и безопасности не могут быть предпосылкой для заключения такого соглашения. Создание института гарантов мирного договора, который будет учрежден между Азербайджаном и Арменией, в нынешней геополитической ситуации также выглядит утопической идеей. Разумеется, Армения хотела бы, чтобы в этом «институте» были представлены ее западные «друзья», например, Франция и США. Но Россия, являясь единственным гарантом подписанного 10 ноября трехстороннего заявления, на это явно не согласна, поскольку присутствие Запада в регионе она рассматривает как угрозу своим интересам.