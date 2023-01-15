В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируются у Запорожья и готовят контрнаступление. Об этом сообщил «глава» Запорожья Евгений Балицкий.
«Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся», - сказал Балицкий.
Он также сообщил, что под Запорожьем фиксируется скопление до 40 тысяч украинских военных.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!