Все против Варданяна

«Власти РА пытаются предотвратить предполагаемую победную кампанию Варданяна, поэтому сделают все, чтобы очернить его и не допустить внезапного переезда в Ереван, что может угрожать власти Никола Пашиняна», - утверждает источник.

«Часть из них управляется, а также финансируется властями Армении», - указывает издание.

По его словам, мотивы у очагов разные.

Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источник.

По его данным, Варданян «также мешает договоренностям Пашиняна и Алиева своей отличающейся позицией» по Карабаху.

«Другая группа недовольных – это бывшие представители госаппарата, и не только. Еще одна группа выступающих против Варданяна – это армия различных ГНКО (государственных некоммерческих организаций – ред.) и кормящихся из госбюджета, часть которых после прихода Варданяна лишилась работы и доходов», - отмечает издание.

По данным газеты, Варданян поручил изучить «дела» всех их, «и, мол, было немало разоблачений, которые в любой момент могут лечь в основу уголовных дел».