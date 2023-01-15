МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины

Внешнеполитическое ведомство потребовало от Касьянова объяснений в связи с его недавними высказываниями. При этом, как сообщили телеканалу в МИД, другие вопросы грузино-украинских отношений на встрече не обсуждаются.

Об этом в среду сообщил телеканал IMEDI со ссылкой на МИД.

Во вторник Касьянов в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией посольство не исключает возможности обращения к международным организациям для оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии.

Касьянов также сказал, что Грузия официально взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО, однако позитивная реакция политиков правящей партии на возможное возобновление авиасообщения с РФ говорит о том, что страна «начала двигаться в другую сторону».