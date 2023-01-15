ТуранБанк завершил четвертый квартал 2022 года с прибылью в 1,9 миллиона манатов

ТуранБанк, один из ведущих банков страны, в четвертом квартале 2022 года сохранил свои рыночные позиции по финансовым показателям. Банк, продолжающий активно поддерживать реальный сектор, завершил 2022-й год с прибылью в 1,9 миллиона манатов.

По итогам IV квартала 2022 года совокупные активы ТуранБанка увеличились на 14,8%, или 105,9 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 820,8 млн манатов. В том числе на 25,7%, или на 112,1 миллиона манатов увеличились выданные клиентам кредиты. Они составили 548,5 миллиона манатов.

Также увеличился объем депозитов ТуранБанка, который всегда придерживался принципов надежности. Так, в IV квартале 2022 года общий депозитный портфель увеличился на 2,8%, или 11,8 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 429,3 млн манатов. А депозиты физических лиц увеличились на 27,3%, или 70,3 млн, достигнув 327,9 млн манатов. Банк имеет достаточные резервы капитала для устойчивого развития.

В течение IV квартала 2022 года ТуранБанк продолжал активно работать с международными финансовыми институтами по поддержке реального сектора. Так, ТуранБанк и престижная финансовая организация Инвестиционный фонд Инкофин подписали кредитное соглашение на сумму в 5 миллионов долларов США с целью расширения финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

Наряду с этим в 2022 году ТуранБанк успешно развивал партнерские отношения с другими международными финансовыми институтами в направлении привлечения кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов предпринимательства. Банк серьезно поддерживал устойчивое развитие ненефтяного сектора, сотрудничая с авторитетными финансовыми институтами, такими как Черноморский Банк Торговли и Развития, Международная Финансовая Корпорация (IFC), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Исламская Корпорация Развития Частного Сектора (ICD), Фонд Микрофинансирования EMF, Банк Торговли и Развития ОЭС (ECO TDB), Sparkassensestiftung и др. по проектам малого и среднего бизнеса.

ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 18 точках продаж. Перейдя по ссылке, можно получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк. Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно по телефону Информационного центра (012) 935, посетив официальный сайт TuranBank или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).