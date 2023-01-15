Руководитель офиса Фонда ООН в Азербайджане вызван в Администрацию президента
Руководитель офиса Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Азербайджане сегодня был приглашен в Администрацию президента Азербайджана.
До сведения руководителя офиса Фонда ООН была доведена обеспокоенность в связи с предвзятым, не соответствующим действительности заявлением, сделанным организацией 24 января о ситуации на Лачинской дороге.
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