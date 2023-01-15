Скибицкий: Россияне готовятся к мощному наступлению

По его словам, происходит перемещение мобилизационных резервов врага, «россияне готовятся к мощному наступлению».

На сегодняшний день идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта.

«Смена командующих РФ, завершение первого этапа мобилизации, перегруппировка российских войск свидетельствуют о том, что весна и начало лета будут решающими в этой войне», - сказал представитель ГУР.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать».

«Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно», - сказал он.