Госдума изучит идею уголовного наказания за «дискредитацию» воевавших в Украине зэков
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, рассмотрев обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, поручил срочно изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий, сообщает пресс-служба Госдумы.
Соответствующее поручение Володин дал председателям комитета по обороне Андрею Картаполову и комитета по безопасности Василию Пискареву.
Во вторник Пригожин направил письмо Володину с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных».
Предполагается, что в рамках данной статьи будут запрещены публичные действия, направленные на дискредитацию участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет.