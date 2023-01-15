Азербайджанский государственный экономический университет хочет войти в число лучших

По его словам, 46 процентов желающих получить образование в MBI выбирают UNEC:

«В прошлом году в университет было принято 316 иностранных студентов. Хотя в 2014 году это число составляло 264, показатель все еще ниже международных стандартов. Согласно стандартам, количество иностранных студентов не должно составлять менее 5 процентов от общего числа студентов. У нас есть проблемы с общежитием. Но имеются серьезные программы в этом направлении, и я думаю, что мы также добьемся прогресса в этой области», - сказал Мурадов.

Он отметил, что основными целями являются поэтапная отмена экзаменационных сессий в UNEC.

«Подобный опыт применяется за рубежом. Мы должны подумать о его внедрении в наших университетах. В этом случае каждый месяц студенту будет выдаваться конкретный проект, на основании которого студент будет оцениваться. Таким образом, экзамен не понадобится», - сказал ректор.