Продолжается 19-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Сегодня чемпион страны « Карабах » играл в Товузе против местного «Туран-Товуза» и одержал трудную победу со счетом 3:2.

Муса Гурбанлы открыл счет на 10-й минуте и вывел «Карабах» вперед. Хозяева восстановили равновесие после грубой ошибки на выходе голкипера агдамцев Луки Гугешашвили – на 23-й минуте отличился камерунец Руни Эва.

Напомним, что основной голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев, также не отличавшийся особой надежностью, получил травму. В связи с этим Гурбан Гурбанов и его штаб сейчас находятся в активном поиске голкипера, ибо уже 16 февраля команде предстоит провести первый матч в 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента».

Возвращаясь к матчу с «Туран-Товузом»: на 27-й минуте Рамиль Шейдаев сделал счет 2:1. Однако товузцы не сдались, и на 85-й минуте Эхтирам Шахвердиев, казалось бы, принес команде Айхана Аббасова важную ничью. Но спустя четыре минуты Бахлул Мустафазаде все-таки добыл для «Карабаха» 3 очка.

Интересно, что все пять мячей в этом матче были забиты головой.