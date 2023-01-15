«Карабах» с трудом победил в Товузе Пять голов, и все забиты головой; видео
Продолжается 19-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Сегодня чемпион страны «Карабах» играл в Товузе против местного «Туран-Товуза» и одержал трудную победу со счетом 3:2.
Муса Гурбанлы открыл счет на 10-й минуте и вывел «Карабах» вперед. Хозяева восстановили равновесие после грубой ошибки на выходе голкипера агдамцев Луки Гугешашвили – на 23-й минуте отличился камерунец Руни Эва.
Напомним, что основной голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев, также не отличавшийся особой надежностью, получил травму. В связи с этим Гурбан Гурбанов и его штаб сейчас находятся в активном поиске голкипера, ибо уже 16 февраля команде предстоит провести первый матч в 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента».
Возвращаясь к матчу с «Туран-Товузом»: на 27-й минуте Рамиль Шейдаев сделал счет 2:1. Однако товузцы не сдались, и на 85-й минуте Эхтирам Шахвердиев, казалось бы, принес команде Айхана Аббасова важную ничью. Но спустя четыре минуты Бахлул Мустафазаде все-таки добыл для «Карабаха» 3 очка.
Интересно, что все пять мячей в этом матче были забиты головой.
Напомним, вчера в первом матче тура «Кяпяз» и «Габала» сыграли вничью 2:2.
Сегодня также играют «Зиря» и «Сумгаит». Этот матч уже начался. А завтра пройдут игры «Шамахы» - «Сабаил» (14:00) и «Сабах» - «Нефтчи» (19:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 53 очка (19 матчей)
2. «Сабах» - 43 (18)
3. «Нефтчи» - 38 (18)
4. «Зиря» - 28 (18)
5. «Габала» - 26 (19)
6. «Туран-Товуз» - 17 (19)
7. «Кяпяз» - 13 (19)
8. «Шамахы» - 13 (18)
9. «Сумгаит» - 12 (18)
10. «Сабаил» - 10 (18).