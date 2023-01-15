МИД Азербайджана ответил фонду ООН

В ведомстве отметили, что Фонд ООН в области народонаселения никак не комментировал бедственное положение сотен тысяч азербайджанских семей, которые в результате военной агрессии Армении против Азербайджана в течение 30 лет были вынуждены покинуть свои дома, годами жили в палаточных городках, брошенных вагонах, лишенные права на получение медицинской помощи, образования и других прав.

«Вызывает удивление и сожаление заявление Фонда народонаселения ООН от 24 января о ситуации вокруг Лачинской дороги, которое является необъективным, не отражающим правду и не имеющим отношения к мандату организации», - говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД АР.

«Мирные акции протеста на Лачинской дороге, которая является суверенной территорией Азербайджана, с требованием предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, транспортировку этих ресурсов в Армению, а также злоупотребление Лачинской дорогой, которая предназначена лишь для гуманитарных целей, являются законным правом азербайджанского народа. Недопустимо, чтобы Фонд народонаселения выступал с заявлением о законных протестах азербайджанцев», - подчеркнули в МИД.

В комментарии указывается, что незаконная деятельность на территориях Азербайджана, где компактно проживает армянское население, представляет собой угрозу национальной безопасности Азербайджана, и такой незаконной деятельности необходимо положить конец.

«В связи с этим в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинской дороге. Гарантия безопасности также включает предотвращение неправомерного использования Лачинской дороги», - отметили в ведомстве.

«Как говорилось в заявлениях МИД АР за последний месяц, протестующие не препятствуют движению транспорта и жителей по Лачинской дороге, а заявления о том, что протесты стали причиной «гуманитарной катастрофы», безосновательны. Со времени начала протестов по Лачинской дороге проехали более 1 000 автомобилей с предметами первой необходимости, медикаментами и пр. Правительство Азербайджана также неоднократно заявляло, что готово оперативно покрыть все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армянские жители. Несмотря на все это, лица, выдающие себя за «лидеров» армянских жителей, продолжают использовать местное население в качестве щита и препятствовать его свободе передвижения для продолжения своей незаконной деятельности», - подчеркивается в комментарии.

В МИД призвали Фонд ООН в области народонаселения быть беспристрастным и воздерживаться от действий и заявлений, которые нанесли бы ущерб репутации организации.