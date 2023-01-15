Путин о целях «СВО»

Цель «специальной военной операции» - прежде всего «защита людей и защита самой России». Россия не может допустить «создания угроз на ее же исторических территориях», заявил президент России Владимир Путин.

Он также отметил, что Россия не будет жить без мировой культуры, «в отличие от Запада, который отменяет Чайковского».

Путин также назвал правильной идею привлекать студенческие стройотряды для «восстановления новых регионов» России.