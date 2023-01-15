Шольц о вероятности вовлечения НАТО в войну в Украине
Правительство Германии продолжит следить за тем, чтобы НАТО не стала стороной конфликта в Украине.
Об этом в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, Украина может и в будущем рассчитывать на поддержку, но НАТО при этом не должна стать стороной конфликта.
«Этот принцип мы будем и впредь учитывать», - заявил он.
Сегодня Кабинет Министров ФРГ подтвердил, что направит Украине танки Leopard 2 и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. На первом этапе Германия предоставит Украине роту из 14 танков Leopard-2-AG из запасов Бундесвера. Военная помощь Германии предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания танков Leopard 2.