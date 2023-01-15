Шольц о вероятности вовлечения НАТО в войну в Украине

Правительство Германии продолжит следить за тем, чтобы НАТО не стала стороной конфликта в Украине.

Об этом в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Украина может и в будущем рассчитывать на поддержку, но НАТО при этом не должна стать стороной конфликта.

«Этот принцип мы будем и впредь учитывать», - заявил он.