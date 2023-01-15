Специалист Минздрава рассказал, как лечить детей с респираторными заболеваниями

Заражения респираторными вирусами в Азербайджане за последнее время участились из-за нестабильной погоды. Об этом в ходе трансляции в соцсети Instagram заявил врач-педиатр, эксперт Министерства здравоохранения Акбер Гулиев.

Специалист отметил, что такие вирусы поражают как верхние, так и нижние дыхательные пути. Особенно уязвимы к нему дети.

По словам Гулиева, самые тяжелые симптомы наблюдаются в первые 3-4 дня заражения. Они могут включать головную и ушную боль, тошноту и рвоту, воспаление глаз. Если болезнь не проходит сама, необходимо обратиться к врачу. Также следует пить больше жидкости.

Врач отметил, что детей старше 6 месяцев нужно прививать от гриппа в сентябре-октябре. Детям с хроническими заболеваниями, заболеваниями почек, длительно принимающим лекарственные препараты при заражении вирусом, обязательно следует сначала обратиться к врачу. Также нельзя без рекомендации специалиста давать детям фитопрепараты, сиропы, витамины.