Генштаб Чехии предрек мобилизацию в Европе в случае войны с Россией

Если бы между НАТО и Россией разразилась война, профессиональной армии не хватило бы для выполнения задач. Чехии потребовалось бы провести как минимум выборочную мобилизацию, сказал в интервью агентству ČTK начальник Генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржегка.

«(В случае войны с Россией) придется подключиться всему обществу, его придется мобилизовать хотя бы выборочно, будь то люди или материальные ресурсы», - сказал он. По словам главы Генштаба, Чехия может стать законной целью для России, потому что по ее территориям будут двигаться союзные войска.

Чехия должна усвоить урок из войны России с Украиной и вовлечь в защиту страны все общества, а не только армию, отметил Ржегка. По его мнению, украинцы смогли защитить себя от России в начале войны, потому что они были подготовлены, сплочены как общество и были готовы любой ценой защищать ценные для них ценности. «Давайте не будем полагаться на то, что кто-то что-то сделает за нас. Прежде всего, мы должны быть решительными и готовыми», - сказал он.

Ржегка также назвал Россию потенциальным противником Чехии. «Если в ближайшем будущем мы потенциально будем воевать с кем-либо в крупной войне, кроме некоторых террористических группировок, то это будет Россия», - сказал он.

Глава Генштаба напомнил о враждебных действиях России по отношению к Чехии. В октябре 2014 года в чешской деревне Врбетице произошел мощный взрыв, уничтоживший более 50 тонн боеприпасов. Погибли два гражданина Чехии. Чехия обвинила в нападении российские спецслужбы.

«(Россия) делает много враждебных вещей, называя врагами нас, используя враждебную риторику по отношению к нам и становясь все более и более агрессивным», - добавил Ржегка в интервью. Он подчеркнул, что если Россия добьется успеха в Украине, она не остановится на достигнутом.