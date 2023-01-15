Минобороны Германии о сроках поставок Leopard Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые танки Leopard могут быть поставлены в Украину примерно через 3-4 месяца.
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Die Welt.
«Это (поставки танков – ред.) не случится ранее, чем через 3-4 месяца», - заявил Писториус.
Сегодня Кабинет Министров ФРГ подтвердил, что направит Украине танки Leopard 2 и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. На первом этапе Германия предоставит Украине роту из 14 танков Leopard-2-AG из запасов Бундесвера. Военная помощь Германии предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания танков Leopard 2.