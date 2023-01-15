Иран ответил на санкции

В списки попали 22 физлица и 3 организации из стран ЕС, а также 8 физлиц и одна организация из Великобритании.

Согласно документу, санкции были введены «в качестве ответных мер» на санкции Брюсселя и Лондона.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление МИД Ирана.

Иран включил в санкционные списки 30 физических лиц и 4 организации, базирующиеся на территории стран Евросоюза и Великобритании.

В частности, под санкциями оказались мэр Парижа Анн Идальго, главный редактор французского сатирического журнала «Шарли эбдо» Жерар Биар и директор издания Лоран Суриссо, ряд депутатов Европарламента, а также лидер шведской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который 21 января устроил публичное сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Санкции были также введены в отношении радиостанции еврейской общины Парижа (Radio J) и немецкой строительной компании Heberger. Последняя обвиняется в том, что принимала участие в строительстве заводов, производивших химоружие на территории Ирака.

Со стороны Великобритании в список были включены генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Виктория Прентис и ее заместитель Майкл Томлинсон, а также бывший глава разведки Британии Ричард Дирлав, бывший гендиректор разведслужбы королевства (МИ-6) Алекс Янгер и действующий начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс.

Кроме того, Тегеран наложил санкции на британское Общество Генри Джексона, занимающееся изучением международной политики.