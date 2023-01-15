Переговоры «Карабаха» с российским вратарем, устроившим пьяный дебош в аэропорту и укравшим куртку на рынке

Напомним, что основной голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев получил серьезную травму и не сможет помочь команде в предстоящих играх 1/16 финала Лиги конференций с бельгийским «Гентом», которые пройдут 16 и 23 февраля. Магомедалиев, хоть и не раз подводил «Карабах» в важнейших матчах, все же нередко выручал команду. А вот его сменщик, грузинский голкипер Лука Гугешашвили еще в прошлогодних матчах плей-офф Лиги конференций с французским «Марселем» показал, что рассчитывать на него как на основного вратаря особо не стоит. Сегодня он подтвердил это, допустив грубейшую ошибку в матче с «Туран-Товузом».

Таким образом, «Карабах» сейчас в очень срочном порядке подыскивает себе голкипера. Все настолько плохо, что клуб заинтересовался даже Луневым. Почему «даже»? Скауты «Карабаха» и сам Гурбан Гурбанов не могут не знать о скандале, в который в 2019 году угодил российский голкипер. Возвращаясь из стана сборной России в питерский «Зенит», за который он тогда играл, Лунев в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в московском аэропорту «Внуково». Около 11 утра возле стойки регистрации голкипер вел себе крайне вызывающе, доставляя дискомфорт окружающим. Утихомирить футболиста не удалось, и сотрудники авиакомпании отказались пускать его на борт. Лунева возмутило это решение, и он принялся на повышенных тонах выяснять отношения с представителями авиакомпании. В итоге к стойке регистрации пришлось вызвать полицейских, которые задержали футболиста и доставили его в отделение. На Лунева был составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) - «Мелкое хулиганство».

Но и это не все. Тогда же выяснилось, что футболист уже привлекался к уголовной ответственности. По сведениям РЕН ТВ, в 2008 году, когда спортсмену было всего 17 лет, он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве. Из-за одежды, оцененной продавцом в 2,5 тысячи рублей, юного голкипера поставили на спецучет — против него открыли дело по статье УК РФ «Кража».