Переговоры «Карабаха» с российским вратарем, устроившим пьяный дебош в аэропорту и укравшим куртку на рынке
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов сегодня подтвердил, что клуб ведет переговоры по поводу перехода в команду российского голкипера Андрея Лунева, являющегося запасным в немецком «Байере».
Ранее информацию о том, что «Карабах» отправил официальное предложение клубу из Леверкузена, распространил Sports.az. Агдамский клуб, в котором ситуация с голкиперами сейчас просто аховая, хочет взять Лунева в аренду до конца сезона.
Напомним, что основной голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев получил серьезную травму и не сможет помочь команде в предстоящих играх 1/16 финала Лиги конференций с бельгийским «Гентом», которые пройдут 16 и 23 февраля. Магомедалиев, хоть и не раз подводил «Карабах» в важнейших матчах, все же нередко выручал команду. А вот его сменщик, грузинский голкипер Лука Гугешашвили еще в прошлогодних матчах плей-офф Лиги конференций с французским «Марселем» показал, что рассчитывать на него как на основного вратаря особо не стоит. Сегодня он подтвердил это, допустив грубейшую ошибку в матче с «Туран-Товузом».
Таким образом, «Карабах» сейчас в очень срочном порядке подыскивает себе голкипера. Все настолько плохо, что клуб заинтересовался даже Луневым. Почему «даже»? Скауты «Карабаха» и сам Гурбан Гурбанов не могут не знать о скандале, в который в 2019 году угодил российский голкипер. Возвращаясь из стана сборной России в питерский «Зенит», за который он тогда играл, Лунев в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в московском аэропорту «Внуково». Около 11 утра возле стойки регистрации голкипер вел себе крайне вызывающе, доставляя дискомфорт окружающим. Утихомирить футболиста не удалось, и сотрудники авиакомпании отказались пускать его на борт. Лунева возмутило это решение, и он принялся на повышенных тонах выяснять отношения с представителями авиакомпании. В итоге к стойке регистрации пришлось вызвать полицейских, которые задержали футболиста и доставили его в отделение. На Лунева был составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) - «Мелкое хулиганство».
Но и это не все. Тогда же выяснилось, что футболист уже привлекался к уголовной ответственности. По сведениям РЕН ТВ, в 2008 году, когда спортсмену было всего 17 лет, он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве. Из-за одежды, оцененной продавцом в 2,5 тысячи рублей, юного голкипера поставили на спецучет — против него открыли дело по статье УК РФ «Кража».
Учитывая то, что в «Карабахе» очень серьезно следят за так называемым «моральным обликом» футболистов, заинтересованность агдамского клуба во вратаре, замеченном в пьяном скандале и воровстве, не может не вызывать удивления и лишь подчеркивает тот факт, что сейчас клубу как воздух нужен новый голкипер.
Менеджер Лунева Антон Смирнов подтвердил, что «Карабах» отправил официальное предложение «Байеру», но уверен, что переход не состоится.
«Азербайджанские СМИ пишут про возможный переход Андрея Лунева в аренду в ФК «Карабах». Со своей стороны хочу сделать официальное объявление, - написал в своем Телеграме Смирнов. - ФК «Карабах» действительно проявляет интерес к Андрею и даже направил письмо в «Байер» с просьбой рассмотреть вопрос аренды. Личных контактов с представителями клуба у нас не было, и условия нам озвучивались через посредников в устной форме. При этом, говорил и посредникам и теперь уже скажу публично: мы уважаем ФК «Карабах», его развитие последние годы и интерес к Андрею. Но данный переход нас не интересует в настоящее время, и он невозможен.
Ну и интересная деталь. Информацию распространяют либо из клуба, либо посредники. Мы на эту тему ни с кем не говорили и не собирались. Свой ответ дали сразу, но люди настойчивы и решили попытать счастья и обратиться в «Байер». А теперь зачем-то распространяют ложную информацию о том, что подобный вариант возможен. Ок, это их дело. Но Андрей Лунев не перейдет в ФК «Карабах».