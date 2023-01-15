Россия пригрозила США и НАТО: «Не говорите потом, что не предупреждали»

Россия готова к жестким ответным действиям, если США и страны-члены НАТО передадут Киеву вооружения для нанесения ударов по ее городам, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передают российские СМИ.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — сказал он на заседании стран-членов ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.