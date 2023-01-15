В Крыму, в Белгородской области и Краснодарском крае по российскому телевидению показали выступление президента Украины Владимира Зеленского, сообщил украинский телеграм-канал Политика страны.

Сообщается, что обращение украинского президента транслировали СТС, ТНТ и ТВ-3 Оно шло на украинском языке без перевода на русский.

В то же время российские соцсети пишут, что атака на российские телеканалы длилась не долго. Обращение президента Украины прервали уже спустя 30-40 секунд. Обращение транслировалось на ТВ-3, СТС, ТНТ и других каналах.

Власти Белгородской области объяснили появление Зеленского на телеэкранах взломом. Власти аннексированного Крыма обвинили в произошедшем кабельных операторов, которые не перешли на защищенное программное обеспечение.