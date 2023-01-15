Байден выступит с заявлением по Украине
Президент США Джо Байден 25 января выступит в Белом доме с речью, посвященной помощи Украине.
«Джо Байден 25 января выступит с речью о продолжающейся поддержке Украины», — сказано в распространенном Белым домом обновленном графике американского лидера. Выступление намечено на 20:00 мск.
Дополнительные подробности о сути предстоящей речи не приводятся, ранее СМИ сообщали, что Байден в среду может объявить о поставках Киеву танков Abrams.
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