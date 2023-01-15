В последнее время в Баку смешались понятия ресторана, кафе и общепита (общественное питание). К тому же городские гурманы и гости азербайджанской столицы зачастую задаются праздным вопросом: где же можно попробовать блюда классической азербайджанской кухни? В общепите работает конвейер, в ресторане главенствует глобализация, а в кафе не радуют богатым ассортиментом.

Авторы идеи и создатели нового бакинского ресторана «Ağabala» заявили о воплощении в жизнь амбициозной цели – создании элитного ресторана с богатым выбором блюд в меню, включая средневековую Сефевидскую, Каджарскую кухню, а также ставшие в наш век экзотическими блюда из классической Иреванской, Нахчыванской, Бакинской кухни. Ресторан, который отличается изысканным интерьером, украшен драпировками и цветами, воплощает в жизнь фантазии и желания гостей и жителей азербайджанской столицы. И название ресторана весьма символическое – он носит имя бакинского миллионера Агабалы Гулиева, построившего в конце XIX века здание, в котором и расположился современный ресторан. Кстати, сам Агабала Гулиев начинал жизнь с торговли кутабами на улицах Баку…

Сегодня, 25 января, состоялось открытие ресторана. С завтрашнего дня жители и гости азербайджанской столицы могут посетить в центре города ресторан Ağabala. Адрес: улица Хагани, 95А. Телефоны: (012) 493-01-10, (+99450) 493–01-10.