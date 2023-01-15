Эльяс Шафиев, собкор 18:43

ЮНЕСКО, как и вся система ООН, переживает не лучшие времена. Учреждение буквально трещит по швам из-за коррупции чиновников и регулярных случаев мошенничества. Американская общественная организация Inner City Press уже неоднократно сообщала о серьезных нарушениях, имеющих место в ЮНЕСКО с тех пор, как учреждение возглавила француженка Одри Азуле; впрочем, то же самое можно сказать и про ООН в целом, где под руководством Антониу Гутерриша процветают разного рода коррупционные схемы.

При этом никаких мер по борьбе с грубыми нарушениями, фиксируемыми в ЮНЕСКО, не предпринимается. Более того, участники коррупционных схем получают в награду за свой «труд» повышения по службе и новые привилегированные позиции, в то время как борцы с этим произволом подвергаются постоянным притеснениям. Король унизил Азуле После разоблачений, обнародованных Inner City Press, и нескольких громких эпизодов, связанных с произволом, творящимся в администрации Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО определенно находится в смятении. Думается, что нынешние разоблачения – это только начало. Второй срок пребывания на посту всегда труден, а уж Азуле после обнародованных сведений придется пройти через огонь, воду и медные трубы. Самый тяжелый удар по ее тщательно сконструированному имиджу и репутации был нанесен в декабре, когда король Марокко Мохаммед VI отказался принимать ее вопреки установленному регламенту. Inner City Press уже сообщала об этом, но фотография Азуле, склонившейся в поклоне перед монархом, была обнародована лишь недавно. За нее не заступился даже ее собственный отец - советник короля Андре Азуле. Известно, что в детстве Одри проводила школьные каникулы в королевском дворце Марокко, но сейчас тут ей не рады. Вместо аудиенции у короля ей был разрешен лишь реверанс, сам же Мохаммед VI был занят открытием новой автобусной станции в Рабате. Но даже этот факт был бы не так унизителен для Одри, если бы фотография, запечатлевшая момент позора, не была опубликована.

Посмотрите внимательно на этот снимок. Изучив архивы ООН, расследователи-журналисты пришли к выводу, что доселе ни один глава учреждений, созданных под эгидой ООН, не принимал столь унизительной позы перед лидерами стран. Этот факт не только унизителен для Азуле, но и крайне тревожен для ЮНЕСКО и для ООН в целом. Так, оказывается, может вести себя дама, которая сама когда-то не удостаивала аудиенции послов и министров! И это та женщина, которая с момента своего избрания в 2017 году несмотря на критику тщательно охраняла свой имидж надменного и неприступного Генерального директора! Кто теперь будет относиться к ней серьезно после такого конфуза? Даже рабыня поклонилась бы с большим достоинством, чем это сделала глава ЮНЕСКО... В дополнение к своей устоявшейся привычке «подлизываться» Азуле также привыкла развлекаться за чужие деньги. «Спасение рядовой Азуле» Inner City Press уже сообщала о ее решении отправиться на отдых в Венецию, оплатив яхту из средств, предназначенных для сектора культуры ЮНЕСКО. Проведя расследование, журналисты обнаружили, что владелец яхты, арендованной Азуле и ее семьей, немец по происхождению, контактировал с двумя сотрудниками венецианского представительства ЮНЕСКО, которые, само собой, тоже были вовлечены в эту финансовую авантюру. В частности, директор местного представительства - бразильянка Ана Луиза Томпсон-Флорес - дала необходимое разрешение на оформление аренды яхты. В деле также замешан итальянец Маттео Розати, который уже несколько лет работает по контракту с офисом в Венеции. После того как Inner City Press сообщила об инциденте с яхтой, Томпсон-Флорес тут же помчалась в Женеву в отчаянной попытке «спасти рядовую Азуле». Что до Розати, который непосредственно участвовал в осуществлении этой «сделки» и вел переговоры, то ему за молчание пообещали трудоустройство в штат.

Теперь, если Управление службы внутреннего надзора ЮНЕСКО хочет сохранить к себе хоть какое-то доверие, ему следует тщательно изучить деятельность Томпсон-Флорес и Розати, а также задать им неприятные вопросы. Результаты проведенного расследования должны быть представлены Исполнительному совету ЮНЕСКО. С прошлой недели кабинет Азуле готовит контратаку против обвинений, выдвинутых французской прессой и выставляющих Азуле, мягко говоря, не в лучшем свете. Одна из последних публикаций такого рода наглядно показывает, почему этические и моральные стандарты Азуле не годятся для руководства организацией. Теперь же о громком скандале, произошедшим еще во время пребывания Азуле на посту министра культуры (2016-2017). Подробности скандала были преданы огласке ею самой и службой министерства. Они отвратительны. Мочеиспускатель Кристиан Как выяснилось, Кристиан Н., высокопоставленный чиновник министерства, заставлял женщин мочиться перед ним. В прошлую пятницу в административном суде Парижа состоялось слушание по этому экстраординарному делу. Жертвы своеобразных пристрастий Кристиана Н. обвиняют Министерство культуры в том, что оно защитило своего ставленника и полностью проигнорировало многочисленные жалобы. Выяснилось, что в течение почти десяти лет высокопоставленный чиновник министерства культуры Франции проводил собеседования с кандидатами женского пола, во время которых фотографировал их без их ведома. Мало того, он одурманивал женщин и наблюдал за их непроизвольными мочеиспусканиями. Сначала он предлагал им чай или кофе, в которые подмешивал мочегонные вещества, а затем предлагал прогуляться. Под воздействием медикаментов женщины не могли себя сдержать, в то время как Кристиан Н. делал вид, что пытается им чем-то помочь. После «собеседования» чиновник отправлялся к себе в кабинет, где тщательно фиксировал произошедшее в электронной таблице Excel под названием «Эксперименты».