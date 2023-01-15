Блеск и нищета Азуле: игры с королем, левая яхта, развратник Кристиан и все это о ЮНЕСКО

Эльяс Шафиев, собкор

ЮНЕСКО, как и вся система ООН, переживает не лучшие времена. Учреждение буквально трещит по швам из-за коррупции чиновников и регулярных случаев мошенничества. Американская общественная организация Inner City Press уже неоднократно сообщала о серьезных нарушениях, имеющих место в ЮНЕСКО с тех пор, как учреждение возглавила француженка Одри Азуле; впрочем, то же самое можно сказать и про ООН в целом, где под руководством Антониу Гутерриша процветают разного рода коррупционные схемы.

Ох, уж эта Азуле!..

При этом никаких мер по борьбе с грубыми нарушениями, фиксируемыми в ЮНЕСКО, не предпринимается. Более того, участники коррупционных схем получают в награду за свой «труд» повышения по службе и новые привилегированные позиции, в то время как борцы с этим произволом подвергаются постоянным притеснениям.

Король унизил Азуле

После разоблачений, обнародованных Inner City Press, и нескольких громких эпизодов, связанных с произволом, творящимся в администрации Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО определенно находится в смятении.

Думается, что нынешние разоблачения – это только начало. Второй срок пребывания на посту всегда труден, а уж Азуле после обнародованных сведений придется пройти через огонь, воду и медные трубы. Самый тяжелый удар по ее тщательно сконструированному имиджу и репутации был нанесен в декабре, когда король Марокко Мохаммед VI отказался принимать ее вопреки установленному регламенту. Inner City Press уже сообщала об этом, но фотография Азуле, склонившейся в поклоне перед монархом, была обнародована лишь недавно. За нее не заступился даже ее собственный отец - советник короля Андре Азуле. Известно, что в детстве Одри проводила школьные каникулы в королевском дворце Марокко, но сейчас тут ей не рады. Вместо аудиенции у короля ей был разрешен лишь реверанс, сам же Мохаммед VI был занят открытием новой автобусной станции в Рабате. Но даже этот факт был бы не так унизителен для Одри, если бы фотография, запечатлевшая момент позора, не была опубликована.

Гендиректор ЮНЕСКО, который склонил голову перед королем

Посмотрите внимательно на этот снимок. Изучив архивы ООН, расследователи-журналисты пришли к выводу, что доселе ни один глава учреждений, созданных под эгидой ООН, не принимал столь унизительной позы перед лидерами стран.

Этот факт не только унизителен для Азуле, но и крайне тревожен для ЮНЕСКО и для ООН в целом. Так, оказывается, может вести себя дама, которая сама когда-то не удостаивала аудиенции послов и министров! И это та женщина, которая с момента своего избрания в 2017 году несмотря на критику тщательно охраняла свой имидж надменного и неприступного Генерального директора! Кто теперь будет относиться к ней серьезно после такого конфуза? Даже рабыня поклонилась бы с большим достоинством, чем это сделала глава ЮНЕСКО...

В дополнение к своей устоявшейся привычке «подлизываться» Азуле также привыкла развлекаться за чужие деньги.

«Спасение рядовой Азуле»

Inner City Press уже сообщала о ее решении отправиться на отдых в Венецию, оплатив яхту из средств, предназначенных для сектора культуры ЮНЕСКО.

Проведя расследование, журналисты обнаружили, что владелец яхты, арендованной Азуле и ее семьей, немец по происхождению, контактировал с двумя сотрудниками венецианского представительства ЮНЕСКО, которые, само собой, тоже были вовлечены в эту финансовую авантюру.

В частности, директор местного представительства - бразильянка Ана Луиза Томпсон-Флорес - дала необходимое разрешение на оформление аренды яхты. В деле также замешан итальянец Маттео Розати, который уже несколько лет работает по контракту с офисом в Венеции.

После того как Inner City Press сообщила об инциденте с яхтой, Томпсон-Флорес тут же помчалась в Женеву в отчаянной попытке «спасти рядовую Азуле». Что до Розати, который непосредственно участвовал в осуществлении этой «сделки» и вел переговоры, то ему за молчание пообещали трудоустройство в штат.

В грязном деле замешан и итальянец Маттео Розати

Теперь, если Управление службы внутреннего надзора ЮНЕСКО хочет сохранить к себе хоть какое-то доверие, ему следует тщательно изучить деятельность Томпсон-Флорес и Розати, а также задать им неприятные вопросы. Результаты проведенного расследования должны быть представлены Исполнительному совету ЮНЕСКО.

С прошлой недели кабинет Азуле готовит контратаку против обвинений, выдвинутых французской прессой и выставляющих Азуле, мягко говоря, не в лучшем свете. Одна из последних публикаций такого рода наглядно показывает, почему этические и моральные стандарты Азуле не годятся для руководства организацией.

Теперь же о громком скандале, произошедшим еще во время пребывания Азуле на посту министра культуры (2016-2017). Подробности скандала были преданы огласке ею самой и службой министерства. Они отвратительны.

Мочеиспускатель Кристиан

Как выяснилось, Кристиан Н., высокопоставленный чиновник министерства, заставлял женщин мочиться перед ним. В прошлую пятницу в административном суде Парижа состоялось слушание по этому экстраординарному делу. Жертвы своеобразных пристрастий Кристиана Н. обвиняют Министерство культуры в том, что оно защитило своего ставленника и полностью проигнорировало многочисленные жалобы. Выяснилось, что в течение почти десяти лет высокопоставленный чиновник министерства культуры Франции проводил собеседования с кандидатами женского пола, во время которых фотографировал их без их ведома. Мало того, он одурманивал женщин и наблюдал за их непроизвольными мочеиспусканиями.

Сначала он предлагал им чай или кофе, в которые подмешивал мочегонные вещества, а затем предлагал прогуляться. Под воздействием медикаментов женщины не могли себя сдержать, в то время как Кристиан Н. делал вид, что пытается им чем-то помочь. После «собеседования» чиновник отправлялся к себе в кабинет, где тщательно фиксировал произошедшее в электронной таблице Excel под названием «Эксперименты».

Какой же разврат творится за стенами этого министерства?!

Многие жертвы «экспериментов» задавались вопросом: как такой человек мог проработать в министерстве СТОЛЬКО лет и не стать объектом полицейского расследования?

Действительно, многие факты указывают на то, что руководство Министерства культуры едва ли было не в курсе подобных отвратительных фактов. Всё дело в том, что тревожные «звоночки» попросту игнорировались, а происшествия замалчивались. В 2016 году одна из жертв по имени Мари направила письмо тогдашнему министру культуры Одри Азуле, где сообщала последней о бесчинствах Кристиана Н. Азуле не ответила на письмо и не предприняла никаких действий для наказания своего сотрудника и предотвращения скандала.

Вместо резюме

Точно такую же «политику» Азуле впоследствии проводила и будучи главой ЮНЕСКО. Она продолжала игнорировать все предупреждения и свидетельства неподобающего и оскорбительного поведения со стороны назначенных ею должностных лиц. Результатом стало то, что она сознательно позволила унижениям, домогательствам и прочим неправомерным действиям распространиться по всему учреждению, подрывая моральный дух сотрудников и доверие к организации в целом. Почему государства-члены ООН позволили такому произойти, будет выяснено, к сожалению, только в конце второго и, судя по всему, последнего срока полномочий Азуле.

Хочется надеяться, что обнародование нелицеприятных фактов о сотрудниках ЮНЕСКО и ООН в целом окажет влияние на изменение текущего положения дел. Но пока что ситуация остается прежней: высшие чиновники ЮНЕСКО злоупотребляют своей властью над подчиненными, прибегают к запугиванию и домогательствам.