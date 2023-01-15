Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы делимитации дна Каспия

Очередное заседание совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном состоялось 24-25 января, сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, туркменскую - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мурат Атаджанов. В заседании приняли участие представители соответствующих министерств и специализированных структур Азербайджана и Туркменистана.

В ходе заседания совместной рабочей группы продолжилось обсуждение положений проекта Соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского моря.