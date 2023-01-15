В Зангиланском аэропорту создадут погранично-пропускной пункт постановление Кабмина
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу Азербайджана. В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, в перечень добавлен пункт пропуска через государственную границу в Зангиланском международном аэропорту Зангилан (город Зангилан, Восточно-Зангезурский экономический район).
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