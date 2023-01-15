Bloomberg: США поставят в Украину 31 танк Abrams

Администрация президента США Джо Байдена готова предоставить Украине 31 танк Abrams на 400 млн долларов, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Других деталей решения она не сообщает.

Ранее американские чиновники говорили, что пока не готовы поставлять ВСУ танки Abrams. Однако во вторник сразу несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на информированные источники, что Белый дом готов поменять такую политику и начать поставки Украине американских танков.

Журналисты ожидают, что официально о поставке будет объявлено в ближайшее время.