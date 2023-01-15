В Нахчыване новое назначение

Председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана назначен Ильгар Садыгов.

Как стало известно haqqin.az, Ильгара Садыгова представили коллективу полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев и первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Азер Зейналов.

Ильгар Садыгов родился в Баку в 1965 году, до назначения в Нахчыван возглавлял Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана.