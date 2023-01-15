Стрелков признал, что наступление России под Запорожьем не удалось

Наступление ВС России, о котором последние дни отчитывались российское Минобороны и пропаганда, оказалось преувеличенным. Никаких серьезных достижений у россиян нет. Это признал бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) на своем канале в Telegram.

Он обратил внимание на то, что "данных о продолжении наступательных операций ВС РФ в Запорожской области не поступало уже свыше суток. По некоторым сведениям - даже н.п. Каменское (о занятии которого сообщалось, в том числе и мной на данной странице) - непосредственно российскими войсками не занято, а находится сейчас в серой зоне".

В Москве в то же время заявили, что якобы "сорвали готовящееся наступление противника".

"Так ли это или снова врут, мне судить сложно. Но в любом случае приходится "отозвать" собственный оптимистический вывод о том, что ВС РФ решились на проведение на данном участке значительной наступательной операции с оперативными целями", - написал Стрелков.

Он пришел к выводу, что имел место некий тактический "бросок вперед" с целью улучшения позиций. И он, судя по всему, не очень удался.