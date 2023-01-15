Крупнейшие в истории Турции зимние учения. И Азербайджан там

В турецкой провинции Карс проводятся самые масштабные в истории страны «Зимние учения-2023». В учениях в районе Сарыкамыш принимают участие представители из 17 стран мира, в том числе из Азербайджана, Великобритании, Германии, передает Anadolu.

Согласно информации, на учениях отрабатываются шаги по слаживанию и координации действий при выполнении совместных операций, осуществляется проверка боеспособности войсковых частей, а также боевых средств и техники, в том числе в условиях сильных морозов.

В учениях задействованы танковые подразделения, артиллерийские части, минометные и снайперские расчеты, отряды спецназа, авиация. За маневрами будет наблюдать министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также высшее командование ВС Турции.