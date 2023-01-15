Баскетбольная лига: «Сабах» обыграл «Зирвя» фото, видео; обновлено
Неожиданности не произошло: «Сабах» обыграл «Зирвя» со счетом 74:71 и догнал «Серхедчи» по очкам.
Турнирное положение:
1. НТД – 26 очков (15 матчей)
2. «Серхедчи» - 25 (15)
3. «Сабах» - 25 (15)
4. AAAF – 23 (14)
5. «Гянджа» - 22 (14)
6. «Нефтчи» – 20 (14)
7. «Зирвя» - 17 (15)
8. «Олимпик» - 16 (14).
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15-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана продолжился сегодня матчем бакинского «Сабаха» и астаринской «Зирвя».
Игра проходит в эти минуты и транслируется на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Напомним, вчера в центральном матче тура НТД обыграл «Серхедчи» со счетом 79:78 и вновь стал единоличным лидером чемпионата.
28 января сыграют AAAF и «Нефтчи» (время начала - 17:30), а 29-го – «Гянджа» - «Олимпик» (15:00)
Турнирное положение:
1. НТД – 26 очков (15 матчей)
2. «Серхедчи» - 25 (15)
3. AAAF – 23 (14)
4. «Сабах» - 23 (14)
5. «Гянджа» - 22 (14)
6. «Нефтчи» – 20 (14)
7. «Зирвя» - 16 (14)
8. «Олимпик» - 16 (14).