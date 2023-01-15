Отдел спорта 21:01

Неожиданности не произошло: «Сабах» обыграл «Зирвя» со счетом 74:71 и догнал «Серхедчи» по очкам.

Турнирное положение: 1. НТД – 26 очков (15 матчей) 2. «Серхедчи» - 25 (15) 3. «Сабах» - 25 (15) 4. AAAF – 23 (14) 5. «Гянджа» - 22 (14) 6. «Нефтчи» – 20 (14) 7. «Зирвя» - 17 (15) 8. «Олимпик» - 16 (14). * * * 15-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана продолжился сегодня матчем бакинского «Сабаха» и астаринской «Зирвя». Игра проходит в эти минуты и транслируется на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.