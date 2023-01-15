Советских писателей возвращают в российскую школьную программу

Министерство просвещения РФ включит в федеральные общеобразовательные программы произведения советских писателей, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь», эпопею «Тихий Дон» Михаила Шолохова, сообщили российские СМИ.

«[В школьную программу] уже включили и «Молодую гвардию» Александра Фадеева, ...и роман-эпопею М.А. Шолохова «Тихий Дон» и другие произведения. Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь», рассказ А.Н. Толстого «Русский характер», повесть С.С. Смирнова «Брестская крепость». Считаю это очень правильным предложением», — сказал глава министерства Сергей Кравцов.

Также в российскую школьную программу уже включены роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста», а также другие произведения, на которых учились предвоенное и послевоенное поколения жителей СССР.